C-HR＋より211mmも高い車高スバルを新時代へ導くであろうバッテリーEVが、アンチャーテッド。技術提携するトヨタの新モデル、C-HR＋の兄弟となるが、同社はまったく異なるクルマだと主張する。【画像】トヨタC-HR＋が兄弟スバル・アンチャーテッドへ試乗サイズの近いEVはコレ全162枚四輪駆動のステーションワゴンやラリーでブランドを構築してきたスバルだが、購買層の拡大という使命も負う。ちなみに、2026年にはEVのE-アウ