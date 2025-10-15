C-HR＋より211mmも高い車高

スバルを新時代へ導くであろうバッテリーEVが、アンチャーテッド。技術提携するトヨタの新モデル、C-HR＋の兄弟となるが、同社はまったく異なるクルマだと主張する。

【画像】トヨタC-HR＋が兄弟 スバル・アンチャーテッドへ試乗 サイズの近いEVはコレ 全162枚

四輪駆動のステーションワゴンやラリーでブランドを構築してきたスバルだが、購買層の拡大という使命も負う。ちなみに、2026年にはEVのE-アウトバックも控えている。



スバル・アンチャーテッド AWD（欧州仕様）

プラットフォームはe-スバル・グローバルで、トヨタのe-TNGAと技術的には同一。C-HR＋とほぼ同じボディサイズだが、悪路性能を求めて、車高は211mm持ち上げられた。サスペンションやステアリングは、スポーティな走りを意図し調整されたという。

駆動用モーターとバッテリーは、前輪駆動のシングルが167psに57.7kWhのペアか、224psに77.0kWh。航続距離は前者が453km、後者で598kmがうたわれる。トップグレードとして、ツインモーターで342psに77.0kWhの、四輪駆動も設定される。

オフローダーらしい骨太ボディ 内装はトヨタと共通

スタイリングは、オフローダーらしい骨太な印象。車高が高く、ブラックのフェンダーカバーやサイドガードが、積極的な走りを想起させる。フェイスリフトを受けた、スバル・ソルテラとも雰囲気は近い。便利なルーフレールも備わる。

ヘッドライトはLEDで、6灯構成は同社のロゴマーク、6連星へちなんだもの。ブラックアウトされたスリムなグリル中央へ、楕円形のそれが収まる。



スバル・アンチャーテッド AWD（欧州仕様）

インテリアの造形はC-HR＋と共通だが、素材選択は異なり、製造品質は高そう。ブラック基調でカラーコーディネートされる。ダッシュボードやドアパネルなどはソフトタッチ加工されつつ、オフローダー的な雰囲気も漂う。

メーター用モニターは7.0インチで、インフォテインメント用タッチモニターは14.0インチ。エアコンやシートヒーターなどには、ハードスイッチが用意される。リアシートは、傾斜したルーフラインの影響で頭上空間が限られていた。

ツインモーター版はWRX STI以上の加速

ツインモーターの342ps版は、息が詰まるほどではないものの、かなり速い。0-100km/h加速は、5.0秒以下でこなすという。試乗会場にはインプレッサWRX STIが比較として用意されていたが、アンチャーテッドの方が速度上昇は鋭かった。

回生ブレーキは強さを3段階から調整でき、線形的なアクセルレスポンスと相まって、速度調整しやすい。ブレーキペダルは、踏み心地が柔らかく感じた。



スバル・アンチャーテッド AWD（欧州仕様）

四輪駆動のアンチャーテッドには、フォレスターと同じオフロードシステム、Xモードとグリップ（ヒルディセント）・コントロールが実装される。悪路ではシステムが状況を判断し、オーバーハングも短く、急勾配などはモノともしない。

路面の画像はタッチモニターに表示でき、車両直下の状況を確認可能。相当な岩場でも、いつもの駐車場から発進するように、滑らかに走破してみせた。

驚くほど機敏な走り 乗り心地は上質

転じて舗装路では、驚くほど機敏な走りを披露した。カーブでのボディロールは小さくなくても、ステアリングの反応は正確で軽快。パワー・モードを選ぶと重み付けが僅かに増し、短いホイールベースを積極的に活かしやすい。

シングルモーター版も試したが、比較すると旋回性が若干劣る様子。コーナーでの脱出加速時は、トラクションにも差が見られた。



スバル・アンチャーテッド AWD（欧州仕様）

乗り心地は、想像以上に落ち着きがあり上質。英国の傷んだアスファルトを、どう処理するのか楽しみ。なお、四輪駆動版の航続距離はまだ具体的に示されていない。

明らかに高い悪路走破性 第一印象はイイ！

今回の試乗は僅かな時間に限られたが、悪路の走破性は明らかに高い印象。バッテリーEVとしての実力も、低くないといえる。英国では2026年に販売が始まり、価格は約4万5000ポンド（約918万円）からが予想されている。

第一印象の手応えはかなり良い。スバル・ファン以外の人々を、どう惹きつけるかが鍵となりそうだ。



スバル・アンチャーテッド AWD（欧州仕様）

◯：優れた悪路の走破性 四輪駆動版の動力性能

△：リアシートが狭め 前輪駆動版は機敏さで劣る

スバル・アンチャーテッド AWD（欧州仕様）のスペック

英国価格：約4万5000ポンド（約918万円／予想）

全長：4520mm

全幅：1880mm

全高：1625mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：4.7秒（予想）

航続距離：524km（予想）

電費：6.7km/kWh（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：2000kg（予想）

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：74.0kWh（実用量）

急速充電能力：150kW

最高出力：342ps

最大トルク：44.7kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動