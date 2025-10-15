9月25日から28日まで、千葉の幕張メッセで『東京ゲームショウ2025』が開催された。国内外の企業や専門学校などの教育機関が出展した。出展企業は過去最多の600社余り、総来場者数は26万3101人と歴代3番目に多かった。 ダウンロード型ゲームによるグローバル化に伴い、年々盛り上がりが過熱するエンターテインメント業界。さまざまな業種の企業がその可能性を見越して、今回ゲーム業界以