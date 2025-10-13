今回ご紹介するのはダイソーで購入したプチサイズの卓上カレンダーです！デザインがとってもお洒落で、インテリア替わりにもなるスグレモノ。視認性も◎で実用的なアイテムです。もちろん110円（税込）で購入できるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪さっそくご紹介いたします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2026年卓上Wリングカレンダー（ミニ）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーお洒落なデザインのカ