ドル円、１５１円台半ばまで急落トランプ発言で本日の市場は不安定に＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５１円台まで一気に急落した。トランプ大統領の中国に関する発言で本日の市場は不安定になった。大統領は「中国は非常に敵対的になりつつある」と述べた上で、中国製品への関税の大幅引き上げを示唆した。「韓国で習主席と会う理由はないようだ」とまで述べていた。 また、米政府閉鎖が１０日目に突