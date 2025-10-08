サンリオの人気キャラクター、クロミが誕生から20周年を迎えることを記念し、『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』が新宿・仙台・名古屋・天王寺の4都市で開催される。新宿では2025年10月9日から、仙台では10月14日から、名古屋では11月8日から、天王寺では11月20日から期間限定でオープンする。※画像はイメージ※すべて価格は税込みサンリオでは珍しい悪役キャラ！Z世代に人気のワケクロミは2005年にアニメ『おねがいマイメロディ