クロミの20周年をお祝い！　“ギャル可愛い”をテーマにした『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』が新宿・仙台・名古屋・天王寺で開催

サンリオの人気キャラクター、クロミが誕生から20周年を迎えることを記念し、『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』が新宿・仙台・名古屋・天王寺の4都市で開催される。新宿では2025年10月9日から、仙台では10月14日から、名古屋では11月8日から、天王寺では11月20日から期間限定でオープンする。

※画像はイメージ

※すべて価格は税込み

サンリオでは珍しい悪役キャラ！ Z世代に人気のワケ

クロミは2005年にアニメ『おねがいマイメロディ』でデビューした、自称マイメロディのライバル。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントのウサギの女の子だ。2025年のサンリオキャラクター大賞では4位と人気ぶりが伺える。公式プロフィールに“乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック!?”とあるように、従来の可愛らしさが全面に押し出されたサンリオキャラクターとは一味違う。強気で姉御肌な性格で、「アタイが一番！」という前向きな姿勢は特にZ世代の支持を得ているようだ。

平成ギャル文化を感じる！ フォトジェニックなカフェ

『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』

『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』では、“憧れのギャルモデル”をコンセプトに、Y2Kをイメージしたファッションに身を包んだクロミと、紫＆ピンクをテーマにした“ギャル可愛い”カフェを展開する。ちなみに、Y2Kとは「Year 2000」の略で、「K」は1000の単位を表す接頭語「キロ」を意味。Y2Kファッションとは2000（平成12）年前後のテイストを取り入れた着こなしのこと。平成のギャルファッションを現代風にアレンジしていて、Z世代を中心とした若者の間で人気だ。

メニューは、クロミカフェのキービジュアルをイメージしたミートボールプレートや、紫とピンクに彩られたパスタ、カレー、パフェ、クロミのお誕生日を祝うケーキなどフォトジェニックなラインナップ。ひとつひとつ見ていこう。※●は、ハートマーク

【フード】

KUROMI HAPPY DAYS プレート 1690円

キービジュアルのクロミをごはんで表現したミートボールプレート。マカロニサラダやらっきょうタルタルなどが添えられ、可愛いさも抜群！

ツンデレ●クロミパスタ 1590円

ムラサキ×ピンク×クロミの組み合わせが“最強”なおしゃれ系パスタ。チキンやしめじの入ったレモンペッパー風味でさっぱりとした味わい。

GALカワMAX☆カレー 1590円

トップのクロミがインパクト◎。ピンクの紅芯大根の中にはチキンやナスが入っている。ヒョウ柄のステンシルでY2K感たっぷり。辛味レベル：★☆☆☆☆

【デザート】

クロミ●パフェ 1490円

クロミちゃんの小悪魔感満載のパフェ。中にはミルクプリンやブドウゼリー、上にはヨーグルトアイスとブドウシャーベットをトッピング。クロミカラーの可愛いパフェ。

うちらクロミ推し●ハピバグラスケーキ 1490円

クロミの誕生日を祝う、ハピバグラスケーキ。クロミにケーキをプレゼントしてあげよう！ 中にはフルーツカクテルやコーンフレーク、バニラアイスが入っている。

【ドリンク】

KUROMI●フロート 990円

ひんやりブドウシャーベットのクロミがてっぺんに。見た目も気分もアガるドリンク。

ギャルい☆クロミのフルーツソーダ 890円

クロミカラーのフルーツと一緒に、ちょこんと乗ったクロミがとびきりキュート。巨峰×ブルーハワイの炭酸ドリンク。

ラテにも降臨☆クロミさま● 890円

クロミカラーの紫色のチョコミルクラテ。ふわふわフォームミルクの上にはキュートなクロミが。

【スーベニア】

ストローチャーム（ランダム5種） 660円

ドリンク、またはサイドドリンクを1品注文するごとに、5個まで購入可能。

アクリルコースター（ランダム5種） 990円

フード、またはデザートを1品注文するごとに5個まで購入可能。

マグカップ 2200円

ドリンク、またはサイドドリンクを1品注文するごとに、2個まで購入可能。

描き下ろしイラストが可愛い！ グッズや予約特典も充実

描き下ろしイラストを使用したカフェオリジナルグッズも販売される。キーホルダーやステッカー、缶バッジなどクロミ推しならすべて集めたくなること間違いなし。

アクリルキーホルダー（ランダム5種） 825円

グリッターステッカー（ランダム5種） 605円

ラメ缶バッジ（ランダム5種） 660円

サテン巾着 1760円

エコバッグ 2750円

ボールチェーン付きマスコット 2970円

事前予約（1人あたり税込み660円）を利用し、メニューを注文すると「A5クリアファイル」全2種のうちランダムで1つもらえる。さらに飲食の会計が税込み3000円以上で「クリアカード」全5種のうちランダムで1つもらえる。予約は公式サイトから。

A5クリアファイル

クリアカード

【開催概要】

東京／新宿：BOX cafe&space ルミネエスト新宿店

期間：2025年10月9日〜11月30日

宮城／仙台：BALLER:S イオンモール新利府店

期間：2025年10月14日〜11月9日

愛知／名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店

期間：2025年11月8日〜12月7日

大阪／天王寺：BOX cafe&space 天王寺MIO店

期間：2025年11月20日〜12月21日

