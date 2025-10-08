この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、大野左紀子(@anatatachi_ohno)さんの投稿したレシピです。ちょうど良い甘みと硬さが人気の【あずきバー】。大野さんは「研いだ米にあずきバーを載せて炊くと小豆ご飯になるってのをテレビでやってた」と夫から聞き、試してみたそうです。作ってみたという声や、こんなアレンジができそうといった反響が寄せられました。 あずきバーで