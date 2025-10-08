あずきバーアイス→炊飯器にドボン！驚きのレシピに4.8万いいね「応用ききそう」「なんて優秀なんだ」【ママリ】

あずきバーでまさかの「あずきご飯」が作れる？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、大野左紀子(@anatatachi_ohno)さんの投稿したレシピです。ちょうど良い甘みと硬さが人気の【あずきバー】。大野さんは「研いだ米にあずきバーを載せて炊くと小豆ご飯になるってのをテレビでやってた」と夫から聞き、試してみたそうです。作ってみたという声や、こんなアレンジができそうといった反響が寄せられました。

ちょうど良い甘みと硬さが人気の【あずきバー】。子どもから大人まで、人々に愛されていますね。そんなあずきバーはなんと、さまざまな料理に使えます！





「研いだ米にあずきバーを載せて炊くと小豆ご飯になるってのをテレビでやってた」と夫が言うので、栗ご飯を炊くついでにやってみた。一枚目は手ブレが激しいが、真ん中にあずきバーを置いてる。塩少々振って二合炊いた。特に甘くもならず美味しかった。小豆の下煮が面倒な時はこれでいい。

大野さんの場合、栗ご飯を2合炊くついでにあずきバー1本と塩少々。甘さ控えめで美味しく簡単にできたそう。甘めの小豆ご飯が好きな方は、あずきバーを増やすと良いのかもしれません。こういった「この材料でこの料理に？」といった意外な組み合わせのレシピは、理科の実験をするようでわくわくしますね！



この投稿には「めっちゃ美味しそう。もち米でやりたい」「私も冬はあずきバーと焼いた餅でおしるこ作ります」といったコメントが寄せられていました。身近なあずきバーですが、さまざまな活用法がありさっそく試してみたくなりますね。井村屋のHPにも、あずきバーを使ったお赤飯レシピなどが紹介されています。



身近なアイスからの驚き変身レシピに心が躍るような投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）