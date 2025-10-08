本記事は、マネックス証券株式会社が2025年10月3日に公開したレポートを転載したものです。本記事のポイント・上場企業は儲け（＝利益）が出るのが当たり前の姿・企業の営業活動から株価が上がる仕組み・株式投資は社会に選ばれた企業への投資上場企業は儲け（＝利益）が出るのが当たり前の姿インフレがなければ株価は上がらないのでしょうか。そんなことはありません。むしろインフレによる株価上昇は「おまけ」みたいなもので、