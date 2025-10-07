ゲームエンジン「Unity」にコード実行の脆弱(ぜいじゃく)性があることがわかり、ゲーム販売プラットフォームのSteamが警告を発しました。Steam :: Steamworks Development :: Notice for Unity Game Developers: CVE-2025-59489https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/524229329545071275Steam and Microsoft warn of Unity flaw exposing gamers to attackshttps://www.bleepingcomputer.com/news/se