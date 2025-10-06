ニューストップ > 国内ニュース > ノーベル生理学・医学賞 大阪大学の特任教授・坂口志文氏が受賞 ノーベル賞 大阪大学 時事ニュース FNNプライムオンライン ノーベル生理学・医学賞 大阪大学の特任教授・坂口志文氏が受賞 2025年10月6日 18時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 今年のノーベル生理学・医学賞を、大阪大学特任教授の坂口志文氏が受賞した 坂口氏は、人間の体内で過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」を発見 この発見はがんやアレルギーなどの発症への予防や治療効果も期待されている 記事を読む おすすめ記事 【速報】「Aぇ! group」草間リチャード敬太さん釈放 謝罪し報道陣に頭を下げる「お騒がせして申し訳ございませんでした」目には涙 2025年10月6日 14時27分 有吉弘行 島田紳助さんの名前挙げ出演者に苦言「なめられてる」「ありえませんからね」オールスター後夜祭 2025年10月5日 18時28分 「うつ病の人」は「どんな色を好む」傾向がある？緩和する色も解説！【医師監修】 2025年10月4日 11時0分 文筆家・塩谷舞さん 8月に長男出産「体外受精、高齢出産だと…」癒着胎盤で炎症、産後10日目で再入院 2025年10月5日 7時59分 東急田園都市線・梶が谷駅付近で渋谷行き列車が回送列車と衝突 渋谷〜鷺沼間の上下線、大井町線・溝の口〜二子玉川間で始発から運転見合わせ 復旧めど立たず 2025年10月6日 6時6分