10·î3Æü¡¢Ä«¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£¶âÍËÆü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë½÷À­¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢½÷À­¿Íµ¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤¬Ä«¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£10·îÂèÆó½µ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¶âÍËÆü¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¶âÍËÆü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È