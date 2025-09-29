子どもを育てるには、想像以上に多くの費用がかかるものですよね。昨今の物価高や教育費の高騰により、子育てが“贅沢”と感じられてしまうほど家庭への負担が増しています。それは多くのママたちも実感しているのではないでしょうか。ママスタコミュニティにも、悲痛な声が寄せられていました。『子どもがいると、本当にお金がいるよね。うちは子どもが3人で、全員6歳差。食費がかかる。生活費がかかる。学費がかかる』3人のお子