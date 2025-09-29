この記事をまとめると ■AT車はエンストしないと思われているがそれは大きな間違いだ ■坂道などで本来の進行方向とは逆の方向にクルマが動いたときなどにエンストしやすい ■燃費を稼ぐ目的で「N」レンジで走行しても効果がないだけでなく負担をかけるだけだ AT車でもエンストは起こる クラッチのカットとミート、そして最適なギヤのセレクトをコンピュータ制御で行ってくれるのが、オートマチックトランスミッション＝ATの最大