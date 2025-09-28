ミツバチに人工的な栄養食を与えたところ、最大15倍の繁殖力を獲得したという研究結果が報告されました。ミツバチの不足から来る食糧難に対処できる可能性があります。Scientists found the missing nutrients bees need - Colonies grew 15-fold | ScienceDailyhttps://www.sciencedaily.com/releases/2025/08/250822073807.htmミツバチをはじめとする花粉を媒介する昆虫は、世界の作物の70％以上の生産に貢献しています。ところ