西武・今井達也投手（２７）がポスティングシステムによる今オフの米大リーグ挑戦を視野に入れていることが２６日、関係者への取材で分かった。この日、チームは日本ハムに敗れてＣＳ出場の可能性が完全消滅。今井は代理人を通じて球団と水面下で交渉を行っており、シーズン終了後にも直接話し合いの場が持たれるもようだ。ＮＰＢ屈指の右腕を巡っては、ＭＬＢの評価も高く、球団が容認した場合には争奪戦が予想される。レオの