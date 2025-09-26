ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 米国のスタバが不振によりリストラ計画を発表 店舗閉鎖含め1500億円… 市場 スターバックス アメリカ 海外・国際ニュース 解雇・リストラ 共同通信 米国のスタバが不振によりリストラ計画を発表 店舗閉鎖含め1500億円規模 2025年9月26日 7時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 不振が続く米コーヒーチェーン大手スターバックス 25日、北米での店舗閉鎖や約1500億円規模のリストラ計画を発表した 経営資源を顧客に直結する分野などに重点配分する戦略の一環という 記事を読む おすすめ記事 田中みな実 “やりすぎ美容法”に疑問の声も…朝のルーティン動画で見せた“大量サプリメント摂取”にファン驚愕 2025年9月25日 17時50分 小川晶前橋市長のラブホ密会報道で市役所にクレーム殺到「みっともない言い訳」「辞めろ」 2025年9月25日 19時20分 「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に"第三者による検証"求め民事調停を申し立て 2025年9月25日 20時0分 【顔の“異変”に心配続出】山崎賢人『バナナサンド』に眼帯姿で出演…大型作が続々公開で懸念される疲労 2025年9月25日 20時24分 東ブクロ 元カノの実名告白にスタジオ騒然 森香澄ポカーン「（男性）みんながお世話になった人」 2025年9月25日 15時20分