株式会社Cygamesは、『ウマ娘 プリティーダービー』の新企画として、俳優のケイン・コスギさんが出演するエクササイズ動画「ケイン’s スキルアップアイランド」をYouTubeで公開した。映像では、無人島や崖の下、ダチョウとの共演シーンなど多彩なシチュエーションで、楽曲「タッカー’s スキルアップアイランド」に合わせて全身を使ったトレーニングを展開。後半にはケインさん考案のオリジナルトレーニングも披露される。ウ