[故障者情報]FC岐阜は23日、DF萩野滉大が右第五中足骨Jones骨折と診断され、2日に手術を受けたことを発表した。全治については公表していない。萩野は8月30日に行われたJ3第25節・FC琉球戦の試合前ウォーミングアップで負傷。今季はここまでリーグ戦24試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場していた。