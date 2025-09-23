【僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON】 放送開始日：10月4日より毎週土曜17時30分～ 放送局：読売 テレビ ・日本 テレビ 系全国29局ネット 最速配信：各プラットフォームにて放送直後から

アニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」が、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットにて10月4日17時30分より放送開始となる。最速配信は各プラットフォームにて放送直後から実施される。

本作は堀越耕平氏が「週刊少年ジャンプ」で10年にわたって連載していたマンガが原作。今回放送されるのはTVアニメシリーズの第8期となり、「FINAL SEASON」と銘打たれている。

“個性”ワン・フォー・オールを全開にしたデクと、オール・フォー・ワンの意識を取り込み完全に覚醒した死柄木弔、若返りで全盛期の力を取り戻したオール・フォー・ワン本体と、無個性ながらパワードスーツを纏ったアーマードオールマイトの戦いが決着に向かう。

OPテーマはポルノグラフィティが担当することが決定。また特別企画として、TVアニメシリーズの歴代OP＆EDテーマとそのアーティストをフィーチャーする「僕のヒーローアカデミア 歴代OP＆ED“ワン・フォー・オール”」も実施されている。

「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」詳細

・放送開始日：10月4日より毎週土曜17時30分～

・放送局：読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット

・最速配信：各プラットフォームにて放送直後から

□「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」の放送・配信情報ページ

【『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』本PV】【「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」あらすじ】

超常能力“個性”を持つ人間が当たり前の世界。憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会った“無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、オールマイトから“個性”ワン・フォー・オール(OFA)を受け継いだ。デクはヒーロー輩出の名門・雄英高校に入学し、“個性”で社会や人々を救ける“ヒーロー”になることを目指し、ヒーロー科1年A組のクラスメイトたちと共に成長していく。

デクたちの雄英2年目の春。デクをはじめとするヒーローたちと、死柄木弔とオール・フォー・ワンの率いる敵ヴィランはいよいよ最終決戦に突入し、日本各地で激しい戦いが繰り広げられる。轟焦凍とエンデヴァー、そして荼毘＝轟燈矢たち轟家の因縁、お茶子とトガの対峙は決着を見た。そしてついに、“個性”ワン・フォー・オールを全開にしたデクと、自身を乗っ取ろうとしたオール・フォー・ワンの意識を逆に取り込み完全に覚醒した死柄木。若返りで全盛期の力を取り戻したオール・フォー・ワン本体と、“無個性”ながらパワードスーツを纏った“アーマードオールマイト”。彼らの戦いが決着へ――！

果たして、デクの「僕たちが最高のヒーローになるまでの物語」はフィナーレで成し得るのか、それとも全てが崩壊するのか……!?

(C) 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会