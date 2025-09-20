レギュラーシーズンが大詰めを迎え、プロ野球では徐々に来季に向けた話題が増えてくる時期となった。特に気になるのは、フリー・エージェント（FA）権を取得した選手の動向である。昨年は国内FAで5人の選手が移籍したが、今年のオフも実績のある選手が権利を行使する可能性は高いだろう。【西尾典文／野球ライター】【写真特集】5打席連続敬遠される松井、巨人にドラフト1位指名される桑田…時代を作った甲子園の怪物たち貴重な