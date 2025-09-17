TVアニメ『青のミブロ』の新シリーズ、芹沢暗殺編が12月20日（土）よりスタート。読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜夕方5：30枠にて放送される（※一部地域を除く）。新シリーズのキービジュアルとPVが公開された。のちに新選組となる壬生浪士組、通称ミブロ。彼らは京の街を守るため命懸けで戦う日々を通して、絆を深めてきた。しかし、お互いの譲れない正義が交錯する末、物語は儚き暗殺譚へと突き進んでいく--。涙なしに