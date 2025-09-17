【青のミブロ】芹沢暗殺編 開幕！ キービジュアル＆PV公開
TVアニメ『青のミブロ』の新シリーズ、芹沢暗殺編が12月20日（土）よりスタート。読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜夕方5：30枠にて放送される（※一部地域を除く）。新シリーズのキービジュアルとPVが公開された。
のちに新選組となる壬生浪士組、通称ミブロ。彼らは京の街を守るため命懸けで戦う日々を通して、絆を深めてきた。しかし、お互いの譲れない正義が交錯する末、物語は儚き暗殺譚へと突き進んでいく--。涙なしに見届けることが出来ない人間ドラマ、ご期待下さい。
この度解禁されたキービジュアルでは、覚悟を決めて前を見据えるミブロの７人の表情が描かれる。お互いの想いのほんの小さなズレが最悪の結末へと繋がっていく物語の中から切り出された、「それぞれが腹を括った瞬間の表情」は涙なしには見届けられない展開を予感させる。
さらに、合わせて解禁されたPVでは、第１期で絆を深めたミブロのメンバーたちの仲睦まじい姿から一転、芹沢が悲痛な表情で嗚咽する様が描かれる。本PVで、新シリーズの映像が初公開！
原作は『青のミブロー新選組編ー』へ突入し連載が続く中で、3月にはアニメ１期が最終話を迎え、そして4月には東京と京都で舞台も上演され、まさに「青のミブロイヤー」として盛り上がっている2025年。そんな１年を締めくくる12月に、いよいよTVアニメ『青のミブロ』の芹沢暗殺編が開幕！ご期待ください！
（C）安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会
