北朝鮮で再び「コチェビ（浮浪児）」が急増している。市場や駅周辺をさまよい、物乞いや窃盗で生き延びる子どもたちの姿が目立ち、住民の間でも「以前より確実に増えた」との声が広がっている。背景には、最近の物価高騰と深刻な食糧難があるとみられる。北部地域のデイリーNK内部情報筋によれば、1〜2年前までは当局の取り締まりや一部支援策によってコッチェビの姿が減少していたが、現在は再び街頭にあふれ出している。住民たち