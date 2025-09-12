男性の前であざとく振る舞うのではなく、あえてサバサバ系を演じて距離を詰める女子っていますよね。同性から見ると一発で演じていることがわかりますが、男性はまんまと騙されてしまうのが厄介です。しかし、そんな自称サバサバ系女子を見破る男性もいるようで……？今回は、自称サバサバ系女子を黙らせたイケメン男性社員の話をご紹介いたします。ただの無神経な人「会社のレクリエーションでバーベキューをした日、私は野菜を