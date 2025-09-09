◇国際親善試合日本―米国（2025年9月9日米オハイオ州コロンバス）サッカー日本代表は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国と親善試合を行う。森保一監督（57）が8日に試合会場で公式会見に臨んだ。0―0で引き分けた6日（同7日）のメキシコ戦後にクラブ事情で離脱したMF堂安律（27＝フランクフルト）に言及。「律に関しては遠征前にフランクフルトから打診を受けて話し合いをしています。チームを離脱してク