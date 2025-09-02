“働き方のイマ”に注目する「​work​23」です。机にパソコン、社長室も揃ったオフィスですが、実は「作りモノ」。失業した人が“出勤するフリ”をするための「出勤偽装会社」がいま、中国で注目を集めています。【写真で見る】「社長室」と書かれたドアを開けると…非常階段!?「出勤偽装会社」若者に人気 オフィスにはネコも…北京郊外にあるビルの一角。平日の午前中、数人の若者がパソコンに向かい、黙々と作業