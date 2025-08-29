日本ピザハット（神奈川県横浜市）が運営するピザチェーン「ピザハット」が、京都・祇園の老舗「祇園辻利」と初コラボレーションした「祇園辻利コラボ ハンディメルツ 抹茶白玉黒みつ」を9月1日から期間限定で発売します。「クセになること間違いなし」の商品同商品は、片手で食べられる「Handy Melts（ハンディメルツ）」のピザで、祇園辻利の抹茶を練りこんだサクサクのクリスピー生地に、濃厚な抹茶あんと白玉をサンドした