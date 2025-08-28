ブドウの名産地「山梨」で体験山梨県では日照時間の長さや昼夜の気温差の大きさ、そして水はけのよい土壌という地理的条件のよさから、多種多様な果物が栽培されています。なかでもブドウ栽培は歴史が古く、約1300年前から作り始めたといわれているそう。国内での生産量も10年連続で1位で、収穫シーズンの秋にはさまざまな品種を楽しめます。また、山梨県は日本のワイン生産発祥の地。「甲州」や「マスカットベーリーA」など、山梨