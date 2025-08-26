２５日の韓米首脳会談を控えホワイトハウス内外は蜂の巣をつついたたように揺れた。トランプ米大統領が首脳会談３時間前にした交流サイト（ＳＮＳ）への投稿が発端となった。トランプ大統領はこの日午前９時２０分ごろ、トゥルースソーシャルへの投稿を通じ「韓国でどんなことが起きているのか。粛清か革命が起きたようだ」とした。続けて「われわれはそれを受け入れられず、そこで事業することができない。私はきょうホワイトハウ