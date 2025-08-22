裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業を作った破格の傑物――。山下太郎は、若き日に札幌農学校（現北海道大学）で学び、初代校長クラークの「少年よ、大志を抱け！」という言葉を胸に刻み、開拓者精神を貫く人生を歩んだ。戦前にはオブラートの発明を皮切りに、貿易業や中国・満州での事業で財を成すも、敗戦ですべてを失う。しかし1958年、70歳を目前にして中東での石油採掘権の獲得に乗り出し、見事に成功。中