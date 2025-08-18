西部謙司が考察サッカースターのセオリー第62回エステバン日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。今回は、プレミアリーグのチェルシーに移籍した18歳のブラジル人、エステバン。10代の選手たちはますます成熟してきていて、ビッグクラブもそうした即戦力の若手選手を獲得する傾向が