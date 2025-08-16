サントリー食品インターナショナル（SBF）は、コーヒー・ティー・エナジードリンク・RTD（アルコール飲料）をグローバル展開の戦略カテゴリーと位置づける。このうちRTDカテゴリーについてはオーストラリア（豪州）の新工場で今春からRTD「−196」の製造を開始し、7月をめどに現地の酒類専門チームが発売開始する。そもそも豪州では、サントリーグループのサントリーグローバルスピリッツ社（SGS、旧・ビームサントリー社）