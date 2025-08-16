「pionunnal」より、PEANUTSコラボデザインが登場。阪急うめだ本店でのPOP UP ストアが8月20日（水）より開催される。「MOANA」新色や購入者限定ノベルティなど、限定アイテムが勢ぞろい。＞＞＞『PEANUTS』×「pionunnal」コラボバッグやノベルティのビーサンをチェック！（写真8点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを