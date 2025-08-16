【PEANUTS】「pionunnal」コラボは大人かわいいカラフルなバッグ登場！
「pionunnal」より、PEANUTSコラボデザインが登場。阪急うめだ本店でのPOP UP ストアが8月20日（水）より開催される。「MOANA」新色や購入者限定ノベルティなど、限定アイテムが勢ぞろい。
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
韓国伝統素材であるヌビ生地を使用したバッグブランド「pionunnal（ピオヌンナル）」は、阪急うめだ本店1階のコトコトステージ11にてpionunnalのPOPUP、 ”Playful！pionunnal World”〜遊び心に満ちたピオヌンナルの世界〜を開催。夏の人気イベント、HAHAHA！ HAPPINESS PEANUTS 『うめだスヌーピーフェスティバル』にあわせてPEANUTSの世界をデザインしたコラボレーション製品が限定販売される。
ラインナップは4種類。
イベントに合わせて制作した特別な「GARDEN」は、新色のストロベリーと、スヌーピーを思わせるホワイト×ブラックの組み合わせが登場。底板付きの内側には、フェアテーマに合わせて思わず笑顔になる可愛らしいPEANUTSの世界観を表現している。
コミック誕生75周年を迎えるPEANUTSの全てのコミックから、pionunnalのテーマ”Playful ”に合わせて遊びのシーンを厳選して総刺繍で表現した「Re START」。カフェベージュは、シュローダーのピアノに合わせて踊るスヌーピーと、HEY！と掛け声をして手拍子をする臨場感が楽しいシーン。サムシングブルーは、公園に集まって何して遊ぶ？ と会議しているシーンが何とも懐かしく可愛らしいシーン。
「BACH」のベビーピンクは、スヌーピーのユニークなシーンの中でウッドストックが登場するシーンはどこか笑えてスヌーピーのキャラが垣間見える楽しさがある。ライトグレーは、チャーリー・ブラウンと遊ぶことが大好きなスヌーピーのイタズラ心にクスッと笑えるシーン。
「MILK」のバンブーは、チャーリー・ブラウンとスヌーピーのお揃い服をペパーミント パティにからかわれてしまう愛らしくてクスッと笑えるシーン。アイスブルーは、チャーリー・ブラウンとヴァイオレットがYES！NO！とお互いを曲げず言い合うシーンが子供らしく可愛らしいシーン。
そして、会期中店頭にて商品代金合計が税込2万円以上購入の方に、ノベルティとして非売品のビーチサンダルがプレゼントされる。カラーはブラック、ホワイト、レッド、ブルーの4色からランダムとなる。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
