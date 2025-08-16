[8.16 J2Âè26Àá](¥×¥ì¥É)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:·¦ÅÄÍÛÊå<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ]ÀèÈ¯GK 51 ¹âÌÚ½ÙDF 25 ÂçºêÎè±ûDF 47 À¾Ìî¾©ÂÀDF 50 ±º¾å¿Îµ³MF 2 ¹âÈøÎÜMF 7 ¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯MF 11 ÀÄÌÚÎ¼ÂÀMF 27 ¹ÓÌîÂóÇÏMF 35 ¸¶¹¯²ðMF 71 Çò°æÍÛÅÍFW 20 ¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ð¥«¥è¥³¹µ¤¨GK 1 ¿ûÌî¹§·ûDF 3 ¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥åDF 15 ²ÈÀôÎç°ÍMF 10 µÜß·Íµ¼ùMF 14 ÅÄÃæ¹î¹¬MF 16 Ä¹Ã«ÀîÎµÌéMF 30 ÅÄÃæ¹¨ÉðMF 31 ÌÚ¸ÍÉ¢ËàFW 90 ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥»¥ë¥¸¥ª