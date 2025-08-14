俳優・吉沢亮主演の映画『国宝』のロケ地として知られる「出石永楽館」（兵庫県豊岡市）では、今月5日から映画小道具特別展示の内容をリニューアル。作品の世界観をさらに体感できる内容となり、多くの来場者を楽しませている。特別展示は9月中旬頃までを予定している。【画像】映画小道具特別展示を開催中の出石永楽館（8月9日撮影）同館は明治34年（1901年）に開館。歌舞伎をはじめ、新派劇や寄席などが上演され、大衆文化の