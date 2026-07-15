冷凍食品大手のニチレイでシステム障害が発生し、ケンタッキーや大手スーパーなどにも広がっています。ニチレイはおととい、不正アクセスによるシステム障害がおき、冷凍食品の出荷や物流などに影響が出ていると発表しました。▼チキンやポテトなどの食材の配送を委託している日本ケンタッキー・フライド・チキンは、一部の店舗で品切れのおそれや臨時休業の可能性があるとしています。また、大手スーパーの▼ヨークベニマルでは納