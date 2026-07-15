愛知県小牧市で登校中の小学1年生の6歳の女の子が車にはねられ、約4時間後に死亡しました。警察は、車を運転していた40歳の男を現行犯逮捕しました。警察などによりますと、15日午前8時ごろ、小牧市の信号のない交差点で、横断歩道を渡っていた小学1年生の女の子が走ってきた乗用車にはねられました。はねられたのは小牧市に住む浅倉咲愛さんで、病院に搬送されましたが、出血性ショックにより約4時間後に死亡しました。警察は、乗