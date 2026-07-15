「天国と地獄を見た思い」コメの価格についてJAえちご中越の会長がそう語りました。コメをPRしようと14日、長岡市で開いた会合。卸売業者からもコメの販売不振に不安の声が聞かれました。この懇談会は、卸売業者などに米作りの最新情報などを伝え、PRする場としてJAえちご中越が毎年、開いています。14日は主要取引先46社を中心に関係者100人が参加しました。コメの販売不振……そして価格の下落が続くさなかでの開催でした。【卸