総合格闘家の朝倉未来が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１６回大会（１３日、大阪）について、メインカードの飯田将成−ＳＡＴＯＲＵが中止となったことを発表した。朝倉は「先ほど、飯田さんから連絡があり、今回は試合を辞退するということでした。メインイベントですし、飯田選手が試合をすることを楽しみに