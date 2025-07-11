バーガーチェーン「マクドナルド」は7月16日、『アツイぜ!ハワイアンバーガーズ』をテーマとした全8商品を発売する。“ハワイアンバーガーズ”は、ハワイの定番料理をイメージした商品で、マクドナルドの夏メニューとして毎年好評だという。2025年は、新商品「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」などが登場。全8品の販売期間は、いずれも9月上旬までを予定している。マクドナルドハワイアンバーガーズ』202