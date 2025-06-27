廃墟、不思議建造物、珍スポット、珍寺、戦争遺跡、赤線跡など全国に存在するリアルな《異空間》を紹介し続ける旅行マガジン『ワンダーJAPON』。当連載は、編集長である私、関口 勇がこれまで誌面で取り上げたなかでも「特にインパクトが強かったスポット」をピックアップし、順次紹介している。『ワンダーJAPON』の前身である『ワンダーJAPAN』の創刊が2005年12月。それ以来、数年の休刊期間を含め約20年、日本中の変わった場所