茨城県筑西市の寺で、さい銭箱を盗もうとしたとして、50歳の男が張り込み中の警察官に現行犯逮捕されました。被害にあった寺の住職「これです。これ重いんですよね」茨城県筑西市の寺にある、さい銭箱。きのう午後10時すぎ、このさい銭箱を盗もうとした疑いで逮捕されたのは、自称・パート従業員の渡辺武志容疑者（50）です。警察によりますと、この寺では6月以降、4回にわたって、さい銭箱から現金が取り出されたうえで付近に放置