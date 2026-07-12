茨城県筑西市で、軽ワゴン車で84歳の女性をはねた後に逃走していた男が逮捕されました。女性はその後、死亡しています。きのう（11日）午後4時ごろ、筑西市海老ヶ島の県道の交差点で、近くに住む谷中登茂子さん（84）が軽ワゴン車にはねられました。谷中さんは病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。軽ワゴン車はそのまま現場から逃走していましたが、午前4時半ごろ、検問中の警察官がフロントガラスなどが割れた軽ワゴン車