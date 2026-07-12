面識のない10代の女性の自宅に侵入し、就寝中の女性に性的な暴行を加えてけがをさせた疑いで40歳の男が逮捕されました。茨城県水戸市の作業員、吉本貴志容疑者（40）は、7月2日午前3時ごろ、面識のない10代の女性の自宅に侵入し、寝ていた女性に対し「騒ぐな刺すぞ」「殺すぞ」などと脅し、首を押さえつけるなどの暴行を加えたうえ、性的な暴行をしてけがをさせた疑いがもたれています。女性が「男が家に入ってきた」と近くの飲食