「1番・指名打者兼投手」で2023年8月24日以来の出場【MLB】ドジャース ー パドレス（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・指名打者兼投手」として先発することが発表された。エンゼルス時代の2023年8月23日（同24日）のレッズ戦以来、663日ぶりのマウンドにあがる。待ち焦がれた“その時”にLA記者は一斉速報の異例対応を見せた。大谷はこの試合を最後