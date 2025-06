X(旧Twitter)には、誤解を招く可能性があるポストにユーザーが背景情報を追加できるコミュニティノート機能があります。アメリカのNBCニュースが行った調査により、コミュニティノートの投稿数が2025年1月から5月の間に半分ほどに減少したことが明らかとなりました。Use of Community Notes on Elon Musk's X has plummeted in 2025https://www.nbcnews.com/tech/social-media/x-twitter-community-notes-disappear-data-rcna21071