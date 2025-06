楽器の表面は美しく磨き上げられていますが、その内部には製作者の刻印や修理跡、署名、長年の使用による損傷などが残っているものです。そんな普段は見えない楽器の内部を撮影した精巧な写真を、チェロ奏者のチャールズ・ブルックス氏が公開しています。Probe lenses and focus stacking: the secrets to incredible photos taken inside instruments: Digital Photography Reviewhttps://www.dpreview.com/photography/540093409